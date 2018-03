Simply Green zesde in Ahoy

ROTTERDAM/BRANDWIJK • De 40th European Superpull in Ahoy Rotterdam heeft team Simply Green in de 4,5 ton SuperSport-klasse de zesde plaats opgeleverd.

Met een nieuwe motor kwam het groene gevaarte niet verder dan 51.56 meter, onvoldoende voor plaatsing voor de finale.

Krone Hulk II uit Denemarken pakte met 62.78 meter de overwinning, voor Up and Down en Great Experience. Simply Green was met een grote groep supporters in Ahoy vertegenwoordigd.