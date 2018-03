Degelijke winst Volley Meerkerk'95

MEERKERK • Eersteklasser Volley Meerkerk'95 kende geen pardon met nummer 10 Nuvoc 2.

Dankzij veel servicedruk werd de eerste set met 18-25 binnengehaald. In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Meerkerk had moeite met de lengte bij de opponent en gaf ook nog eens wat cadeautjes weg (25-22).

Het winnen van de derde set bleek cruciaal (23-25). Want in deel vier trokken de geelzwarten fel van leer en was er voor de thuisclub geen houden meer aan (16-25).