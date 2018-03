Kelvin van den Dool 38e in Ster van Zwolle

REGIO • Kelvin van den Dool is zaterdag 38e geworden in de openingsklassieker Ster van Zwolle. De Hoogbloklander had ruim twee minuten achterstand op de sterke winnaar Maarten van Trijp.

Zijn broer Jens van den Dool klasseerde zich in dezelfde tijd als 44e.

De Jan van Arckel-renners Jarri Stravers en Stefan Verhoeff werden op een kleine zes minuten respectievelijk 62e en 64e.