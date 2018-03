Film over De Zwerver op 13 april in première

KINDERDIJK • Het was er even wachten op, maar op vrijdag 13 april zal de film 'De Zwerver - Een dijk van een vereniging' officieel in première gaan.

De 45 minuten durende film brengt het roemruchte verleden, de unieke ligging van het sportpark en het 'De Zwerver-gevoel' aan het licht en is een initiatief van De Zwerver-spelers Jort van Meerkerk en Patrick Visser. Er is bijna een jaar aan gewerkt.

Patrick: "Samen met Jort liep ik al een tijdje rond met het idee om een film te maken over onze bijzondere vereniging. De afgelopen jaren hebben wij geregeld opnames gemaakt tijdens wedstrijden, trainingen en bijvoorbeeld tijdens de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld", vertelt hij.

"Daarnaast hebben we veel mensen geïnterviewd die op de een of andere manier verbonden zijn aan de club. Dat leverde prachtige anekdotes op met soms veel emotie. We hebben geprobeerd om het Zwerver-gevoel op beeld vast te leggen, en wij denken dat dit gelukt is."

Uniek

Arjan van Gemeren, voorzitter van de club, vult aan: "Wij hebben als bestuur de voorpremière van de film mogen zien. De film is een uniek stuk werk, welke het Zwerver-gevoel met passie weergeeft. We zijn als club trots op deze film en zijn Patrick en Jort dankbaar voor dit mooie resultaat."

Op 13 april is er een besloten première; op zaterdag 14 april is de openbare première, welke wordt afgesloten met een feestavond bij de Kinderdijkse voetbalclub.