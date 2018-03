Kroonschijf Denk en Zet via nacompetitie alsnog naar landelijke hoofdklasse

BRANDWIJK • Na een uitstekend seizoen verknoeiden de dammers van Kroonschijf Denk en Zet de laatste twee reguliere competitiewedstrijden. Zaterdag kregen zij in de nacompetitie de kans om tegen ADG Amersfoort alsnog promotie af te dwingen. Resultaat: een klinkende 12-8 overwinning.

Aanvoerder Wim Kalis had zijn ploeggenoten al een week vooraf streng geïnstrueerd: "De tegenstanders kennen de theorieboeken, dus aan de slag, duik in de 'dogmatiek', geen frivoliteiten op het bord, degelijkheid is het motto".

De orders werden met succes opgevolgd. Voor de Alblasserwaarders boekten Harm Jan van Rees, Wim Kalis, Peter Hartog en Cor Westerveld allen een prima zege. Dirk van Genderen en Peter de Hek zaten daar ook dichtbij, maar na ruim 5 uur denken misten ze de scherpte om het af te maken, zodat zij in remise moesten berusten. Ad de Hek en Kees Brandwijk speelden zich beiden ook naar een puntendeling. Dat lukte Piet Trapman en Arie van Genderen niet.

Al met al toch nog een waardige afsluiting van het seizoen; volgend jaar kunnen de mannen proberen om op de been te blijven in de op één na hoogste nationale klasse.