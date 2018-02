DORDRECHT • De Dordtse Biesbosch Halve Marathon beleeft zijn 42ste editie op zaterdag 10 maart en is de tweede wedstrijd in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit.

Veertig jaar lang werd de winterse halve marathon over het prachtige parcours langs het Wantij en door de Dordtse Biesbosch gelopen onder de naam Halve van Hercules. Dit wordt de tweede aflevering met de nieuwe titel en onder de vleugels van de fusieclub Fortius.

De halve marathon gaat om 11.45 uur van start, op de dijk boven de atletiekbaan van Fortius aan het Halmaheiraplein in Dordrecht. Daaromheen zijn er prestatielopen over 5 en 10 kilometer (start om 12.00 uur) en de RIWAL-jeugdlopen over afstanden van 400 tot 1200 meter. De jeugd start vanaf 10.00 uur. De starttijden per afstand zijn te vinden op www.avtyphoon.nl/loopcircuit en www.fortiusdrechtsteden.nl.

Voorinschrijven is tot en met 4 maart mogelijk via www.inschrijven.nl. Op de wedstrijddag zelf kunnen lopers zich aanmelden in de Fortius-kantine.

De parcoursrecords zijn in handen van Colin Bekers (1.10.05) en Vanessa Hartman (1.22.53). Vorig jaar waren Arjan Kaashoek, de latere winnaar van het overall klassement van het Grote Rivieren Loopcircuit, en Judith Janszen de snelste man en vrouw van de dag. Nick van der Poel en Agnes Schipper staan in het Grote Rivieren Loopcircuit-klassement van 2018 na één loop op de eerste plaats. Voor het eindklassement tellen aan het einde van het jaar de beste zes resultaten mee uit de negen lopen in het circuit.