Harm Jan van Rees wint sneldammen in Brandwijk

BRANDWIJK • Het sneldamkampioenschap 2018 bij De Kroonschijf is met overmacht gewonnen door Harm Jan van Rees.

In het toernooi met korte bedenktijd boekte Van Rees negen overwinningen en stond slechts twee remises toe. Het is zijn 22e titel. Kees Brandwijk, Mari Dame, Marijke Koers en de verrassende Jeroen Schakel streden om de overige podiumplaatsen. Cees Brandwijk eiste uiteindelijk de tweede plaats op voor Jeroen Schakel. Opvallend was de lage klassering van Arie van Genderen.

De eindstand:

1. Harm Jan van Rees met 18 punten

2. Kees Brandwijk met 15 punten

3. Jeroen Schakel met 14 punten

4. Mari Dame met 13 punten

5. Marijke Koers met 13 punten

6. Kees Kentie met 12 punten

7. Arie van Genderen met 10 punten

8. Sipke Veenstra met 6 punten

9. Piet van Rees met 5 punten

10. Dirk Kwakernaak met 4 punten

11. Johan Stuij met 0 punten