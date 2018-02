Jaco Vonk wint in ronde 20 van schaakcompetitie De Giessen en Linge

GIESSENBURG • Bij schaakvereniging De Giessen en Linge werd vorige week de 20e ronde van de interne competitie gespeeld. Op bord 1 kwam Jaco Vonk goed voor de dag met een winst op Tim Schakel.

De opening was voor Tim, maar hij wist het grote voordeel niet vast te houden. Na matig spel, zonder grote fouten te maken, zag hij zijn voorsprong verdampen. Het witte voordeel vervlakte en de stelling kwam uiteindelijk weer in evenwicht. Het zwarte spel speelde daarbij prettiger en wit moest meer op zijn tellen passen dan zwart. In de tijdnoodfase taxeerde Tim op een cruciaal moment zijn stelling niet goed en daarna ging ook de remise aan hem voorbij. Jaco Vonk won.

Henk Boot en Tony Else speelden een onderhoudende partij waarbij Tony met groot voordeel uit de opening kwam. In het vervolg koos hij niet voor de sterkste voortzetting waarna Henk de stelling in evenwicht bracht en daarna de overhand kreeg. In de fase hierna was het in een moeilijke stelling de vraag of Henk kon winnen of dat Tony de remisehaven kon bereiken. Uiteindelijk zwichtte Tony onder de druk en ging in de fout waarna Henk een zwaarbevochten punt kon bijschrijven.

Arjan Uittenbogaard wilde na zijn stunt tegen Henk Boot dit uiteraard een goed vervolg geven in zijn partij tegen Eddy Korevaar. Eddy besloot zijn centrumpion te geven en als compensatie activiteit te ontwikkelen op de damevleugel en dit pakte goed uit. Arjan slaagde er niet in zijn stelling op fatsoenlijke manier te ontwikkelen. Dit kostte eerst een stuk en vervolgens een toren en dus de partij.