Kroonschijf Denk en Zet knoeiend naar nacompetitie

BRANDWIJK • Zelden hebben de dammers van Kroonschijf Denk en Zet zo zitten knoeien als zaterdag tegen HDC Haarlem. Op eigen bodem werden zij met maar liefst 13-7 afgedroogd.

Aanvankelijk leek er nog geen vuiltje aan de lucht, maar na ruim drie uur dammen ging het mis toen Peter Hartog, Dirk van Genderen en Wim Kalis misgrepen en hun partijen konden opgeven. Martin Nederlof, Harm Jan van Rees damden zich naar remise, maar toen even later Peter de Hek in een goede stand blunderde en ook Cor Westerveld sneuvelde was duidelijk dat de nederlaag fors zou uitvallen.

Een benauwde puntendeling van Ad de Hek kon de mineurstemming niet verdrijven. Arie van Genderen en Piet Trapman zorgden, beiden met een degelijke zege, nog wel voor een mooi slotkoraal, maar de teamnederlaag werd er niet minder ontluisterend door.

Ondanks het pak slaag gingen de dammers na afloop gezamenlijk naar de Chinees om te wokken en daar wisten ze wél raad met wat ze op het bord kregen. Laat het over 2 weken in de nacompetitie ook zo zijn.