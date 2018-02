Zilver voor Ciska Stark op NK-masters

GRONINGEN/LEXMOND • Ciska Stark heeft op het NK-masters op de ijsbaan in Groningen de zilveren medaille gewonnen. De Lexmondse schaatsster werd in de klasse dames 55+ tweede in het allroundklassement.

Aart van Beuzekom (Ameide) liet een pr op de 500 meter noteren.

Sandro Cara (Heukelum), trainer van schaatsvereniging De Vijfheerenlanden, excelleerde in de klasse mannen 45+. Hij pakte de nationale titel met een clean sweep (vier afstandszeges), en een pr en baanrecord op de vijf kilometer.

Aan het NK-Masters namen 160 schaatsers van 30 jaar en ouder deel.