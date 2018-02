Krijn Verlek stopt bij VTC Woerden

WOERDENBLESKENSGRAAF • De Bleskensgraafse trainer/coach Krijn Verlek en zijn assistent Jos van der Pluijm stoppen aan het eind van het seizoen bij AIRCOHEAT/VTC Woerden. Na twee seizoenen waarin het Woerdense team is uitgegroeid tot een stabiele tweededivisionist komen de ambities van trainers en club niet meer overeen.

"Wij hebben met veel plezier gewerkt met een groep speelsters, die altijd wat extra's wilde doen om beter te worden. Tot en met de laatste wedstrijd zullen wij ons met volle overgave blijven inzetten om het seizoen zo goed mogelijk met elkaar af te sluiten," aldus het trainersduo, dat eerder in de eerste divisie samenwerkte bij Volley Meerkerk '95 en openstaat voor een nieuwe uitdaging bij een damesteam in de derde, tweede of eerste divisie .

Met nog zes duels te gaan, neemt VTC Woerden een verdienstelijke vierde plaats in.