Kaartverkoop European Superpull

REGIO • Simply Green en Red Impact doen zaterdag 10 maart mee aan de veertigste European Superpull in Ahoy Rotterdam. Beide regionale tractoren komen uit in het middagprogramma.

De regionale kaartverkoop voor dit evenement (met korting) is in handen van: A. van Meerkerk, Liesdel 14, 2965 AS Nieuwpoort, tel. 0184-602677 (na 18:00 uur). Meer informatie: www.europeansuperpull.nl

Meerkerk

Bij de verkiezing 'Standaardwedstrijd van het jaar 2017' is Stichting Tractor Pulling Meerkerk als tweede geëindigd. Dit betekent voor het vijfde jaar op rij een top-3 klassering. Meerkerk werd in 2013 eerste, in 2014 tweede, in 2015 derde, in 2016 tweede en in 2017 dus weer tweede.

Een prachtige waardering voor de stichting, die er zoals bekend mee stopt. In 2018 zal er geen tractorpullingwedstrijd meer in Meerkerk verreden worden. Het dubbele gevoel werd voor STPM versterkt. 'Aan de ene kant jammer dat Tractor Pulling Meerkerk stopt, aan de andere kant kunnen we terugkijken op een prachtig evenement en blijven de mooie herinneringen'.