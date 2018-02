Triade stijgt naar derde plaats

GROOT-AMMERS • Triade heeft revanche genomen voor de uitnederlaag tegen Stormvogels, een wedstrijd die in de laatste minuut verloren ging.

In De Reiger waren de Nieuwpoortse korfballers duidelijk uit op revanche. Dat lukte. Na een 11-6 ruststand kwam de voorsprong tegen de opponent uit Uitgeest in de tweede helft geen moment meer in gevaar (18-11).

Triade is nu gestegen naar de derde plaats en speelt komende zaterdag in Krommenie tegen koploper Furore.