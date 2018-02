Nieuwbouw aan de Nieuwendijk

noordeloos • Eerst een kunstgrasveld aanleggen en daarna het clubgebouw aanpakken; zo waren de plannen en zo is het uitgevoerd.

Begin jaren '70 verhuisde SV Noordeloos naar de overkant van de provinciale weg. Het terrein nabij het gemaal werd verlaten en aan de Nieuwendijk verscheen een voor die tijd ultramodern complex. Bijna 50 jaar later had dat, ondanks een verbouwing in 1985, wel een 'opknapbeurtje' nodig...

"Dat kun je wel zeggen", roepen Koen den Hartog, Mark Vonk en Peter de Groot in koor. Stuk voor stuk Noordelozers in hart en nieren, maar bovenal voetballers. Aanstaande zaterdag vindt de heropening plaats. De jeugd probeert selectiespelers tijdens een pannakooitoernooitje door de benen te spelen en na een gezamenlijk 'diner' gaan de beentjes van de vloer in de vernieuwde kantine. Want met het door de club van 100 gespaarde geld kreeg ook de kantine een update.

Zelfstandig

Bestuurslid en PR-man Koen den Hartog gaat vijf jaar terug in de tijd. "In het gemeentehuis van Giessenlanden leefde het idee dat er teveel (vijf - TS) voetbalverenigingen waren ten opzichte van het aantal inwoners. De politiek dacht er serieus over na om voetbalclubs samen te voegen. Maar daar voelden wij niets voor. Die noodzaak, ook bij onze medestrijder vv Schelluinen, was niet aanwezig. SteDoCo zocht wel toenadering, maar onder leiding van 'onze' Gijs Moerings bleven de verenigingen zelfstandig."

Als muziek in de oren

Het gemeentebestuur aan de Groeneweg in Hoornaar besloot vervolgens de clubs volledig te verzelfstandigen. En dat klonk bij de verenigingen als muziek in de oren. "We kregen een zak geld, maar gaven die niet gelijk uit", vult huidig voorzitter Mark Vonk aan. "Tijdens 'patatavonden' hebben we met de leden nagedacht over een goede besteding. Al jaren trainden we met 30 man op een te kort en al snel kaal veldje. We moeten zo eerlijk zijn dat als eenmaal het gras eraf was gelopen, het wel beter werd. Zeker voor mij als harde werker", knipoogt Koen, zestien jaar rechtsback van de plaatselijke hoofdmacht.

"Er waren verschillende opties, maar uiteindelijk hebben we -gelet op de groei van het aantal leden- gekozen om het hoofdveld te voorzien van kunstgras en het clubgebouw uit te breiden. We waren en zijn een voetbalvereniging, en dus is een goede grasmat waarop gevoetbald en getraind kan worden het belangrijkste", aldus Vonk. "Zo hebben we ook het bouwproces (uitbreiding van 425 m2 naar ruim 700 m2 - TS) aangepakt. Want er moest te allen tijde gevoetbald worden. Het viel niet altijd mee, maar we hebben het gered", weet bouwcoördinator Peter de Groot, die samen met Koen den Hartog, Gijs Moerings, Piet van den Berg en Hans van den Heuvel de bouwcommissie vormde.

Gefikst

Na de opening van het prachtige kunstgrasveld in augustus 2016 werd begonnen met de uitbreidingsplannen van het clubgebouw. "Die 'patatavonden' binden wel. Want niet alleen eigen leden, maar ook inwoners die je nooit bij de voetbal zag hebben meegeholpen. Prachtig, als Noordeloos hebben we dit toch weer mooi gefikst", geniet Peter zichtbaar en daarmee de spijker op zijn kop slaand.

"Het hele dorp heeft fysiek en financieel bijgedragen. Naast de vele acties in de kantine en tijdens activiteiten in het dorp, zijn we op een gegeven gestart met de actie 'Draag je steentje bij'. Naar voorbeeld van vv Stroe uit Gelderland hebben we op onze website sponsormogelijkheden aangeboden. Van douchekop tot aan een compleet kleedlokaal."

Alle autobedrijven als sponsor

Vonk lacht. "Een apart verhaal. Op een gegeven was Toyota Schouten bereid een kleedkamer te betalen. Korevaar Auto's wilde niet achterblijven en toen ook Autobedrijf Bikker toehapte, was er voor De Groot alleen nog de verzorgingsruimte over. Alle autobedrijven worden in de vier ruimtes bedankt met hun logo's op de muur, want we zijn natuurlijk heel blij met hun bijdrage."

Ook Koen schiet in de lach. "Voor Aco Wallaard, al jaren sponsor, hadden we gelukkig nog een alternatief. Na een paar biertjes in het Zwarte Paard ging hij overstag en betaalde de bestuurskamer. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Geweldig."

Theo Sprong