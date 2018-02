Klaverjasclub 'Met Pit' groeit

LEXMOND • Lexmond is sinds september een klaverjasvereniging rijker: Met Pit. De klaverjasclub telt inmiddels meer dan 40 leden en maandelijks komen er nog nieuwe leden bij.

Eén keer per maand wordt er op vrijdagavond gekaart. Daarnaast worden een oudejaarsdrive en een paasdrive georganiseerd.

"Landelijk daalt het aantal klaverjassers, maar bij ons is het tegenovergestelde een feit", vertelt Jan Verweij, één van de vijf bestuursleden. De maandelijkse kaartavonden, waarvan de beste zes resultaten meetellen voor het eindklassement, worden gehouden in de foyer van Huis Het Bosch.

Voor de liefhebbers wordt er zaterdag 3 maart een kaartmarathon georganiseerd. Om 10:00 wordt gestart, de prijsuitreiking staat gepland rond 20:30 uur. Vooraf inschrijven is vereist (15,00 euro). Dit kan bij Jan Verweij via telefoon of WhatsApp (06-41304532) of per e-mail: j.j.h.verweij@kpnmail.nl. "We hopen op een grote opkomst, zodat we er een jaarlijks terugkerend evenement van kunnen maken."

De eerstvolgende reguliere kaartavond is op vrijdag 16 februari.