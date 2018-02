Goede prestaties zwemmers SG-HGA

ROTTERDAM • In de derde ronde van de nationale zwemcompetitie zwom SG-HGA zaterdag in het spiksplinternieuwe zwembad te Rotterdam-Zuid, 't Hart van Zuid. Twintig podiumplaatsen en 38 persoonlijke records leverde dit de startgemeenschap op van SVO en ZVH.

Startende met een eerste plaats voor de dames Amelie Wolff, Jisca Bogaard, Britt Klijn en Femke Kuijvenhoven. Op de 4x50m wisselslag wisten deze dames het goud te bemachtigen in een tijd van 2.35,94. Wolff wist individueel ook haar 'mannetje' te staan. Met 38.93 op de klokken veroverde zij het goud op de 50m rugslag. Haar 1.23,43 op de 100m wisselslag was genoeg voor het zilver. Bogaard was op dreef met 36.10 op de klokken, goud voor haar op de 50m vlinder. De 50m vrijeslag wist zij in 33.59 af te sluiten, wat brons betekende.

Voorbeeld

De 100m rugslag was voor Chris Elich om zijn kunsten te laten zien. Na 1.41,10 tikte hij als tweede aan, zilver voor Elich dus. Zusje Ida ging van start op haar 50m rug-, en 25m vlinderslag. Deze races legde zij af in 49.19 en 26.18 seconden, wat haar het goud en zilver opleverde.

Een voorbeeld waren zij voor Hedwig den Hartog, zij wist met deze inspiraties op de 100m rugslag te vlammen en het brons binnen te slepen in 2.00,95.

Broer en zus Knikker wisten beiden het schavot te behalen. Hans tikte de 50m rugslag af in 1.02,68 wat het brons betekende. Zus Diana ging als een speer op de 50m schoolslag. Met een tijd van 52.36 tikte zij hierop ook als derde aan. Bart Tuinenberg ging op deze zelfde discipline ook naar de derde plek, dit in een tijd van 51.43.

In de slotfase van de dag zwommen de dames nog een estafette 4x100m vrijeslag. Aan de start verschenen Eline Groot, Amelie Wolff, Jisca Bogaard en Femke Kuijvenhoven welke met elkaar naar de tweede plaats spurtte in 4.54,37.

Grens

Bij de heren was er ook een geweld in het water. Hoewel er geen eremetaal gehaald werd, wist Bastiaan van Houwelingen als zesde SVO'er ooit de grens van 1 minuut te slechten op de 100m vrijeslag. Met de estafette raceten Andre Sterk, Jaco Huisman, Ries de Leeuw en Bastiaan van Houwelingen voor wat zij waard waren, met 5.00,79 wisten zij de 4x100m wissel als derde te finishen.

De volgende wedstrijd voor SG-HGA zal plaatsvinden op 17 maart te Strijen. Voor meer informatie: www.svoctopus.nl.