Max van Hoorne Alblasserwaards kampioen

ARKEL • De laatste wedstrijd van de wintercompetitie van RC Jan van Arckel is zaterdag gewonnen door Max van Hoorne, die hiermee kampioen van de Alblasserwaard werd. De eindzege in het circuit was echter voor Max de Jong.

De finale van de wintercompetitie, tevens het open kampioenschap van de Alblasserwaard, werd door de vele regen van de afgelopen week een zware wedstrijd met de nodige slippartijen. Het was afzien, maar toch meldden zich 278 deelnemers aan het vertrek. Kijkend naar de volledige competitie konden er meer dan 600 (!) individuele deelnemers worden genoteerd.

Pech

In de A-klasse moesten de kanshebbers Kelvin van den Dool, Christiaan de Graaff en Wim de Bruin de strijd door pech vroegtijdig staken. Max van Hoorne reed -met zijn derde overwinning- behendig naar de zege, zij het op het nippertje. Hij kwam met een lekke band over de streep.

Uitslag A-klasse: 1. Max van Hoorne (Noordeloos), 2. Jesse Bikker (Hoogblokland), 3. Lennart van Houwelingen (Hardinxveld).

Eindklassement: 1. Max de Jong (Giessenburg), 2. Bart v.d. Berg (Wijngaarden), 3. Tijmen Pesselse (Giessenburg).

Tim van Lopik en Adriaan Brandwijk zaten in de B-klasse goed voorin, maar verdwenen beiden met pech uit de koers. Dat gold ook voor Koen van Wijngaarden, die de kop overnam. Leon Slingerland profiteerde optimaal.

B-klasse: 1. Leon Slingerland (Schoonhoven), 2. Theo Verspuij (Noordeloos), 3. Erik van Zanten (Hardinxveld).

Eindklassement: 1. Leon Slingerland, 2. Koen van Wijngaarden (Giessenburg), 3. Erik van Zanten.

Dieke van Wilgen ving drie vliegen in één klap: ze pakte de dagzege, won het klassement en werd kampioen van de Alblasserwaard bij de dames. De Arkelse bevestigde in 'eigen huis' haar kracht en reed de rest van het veld op afstand.

C-klasse (dames): 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Noa Stolk (Nieuwendijk), 3. Jacobien Viveen (Woudrichem).

Eindklassement: 1. Dieke van Wilgen, 2. Noa Stolk, 3. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem).

D-klasse (13-14 jaar): 1. Jens Bassa (Noordeloos), 2. Jelle den Hartog (Hoornaar), 3. Jelmer Bos (Giessenburg). Eerste meisje: Rosanne van Rees.

Eindklassement: 1. Jens Bassa, 2. Levi Terlouw (Hoogblokland), 3. Jelmer Bos. Beste meisje: Fenna Hoegee (Giessen).

E-klasse (11-12 jaar): 1. Matthijs Bink (Rijen), 2. Joas Houweling (Gorinchem), 3. Din Slomp (Hoornaar).

Eindklassement: 1. Joas Houweling, 2. Matthijs Bink, 3. Stijn van Wingerden (Hardinxveld). Beste meisje: Elena Poppelaars (Sleeuwijk).

F-klasse: 1. Daan Hartog (Giessenburg), 2. Mae Cabaca (Vlaardingen), 3. Rick Versloot (Hardinxveld).

Eindklassement: 1, Rick Versloot, 2. Daan Hartog, 3. Joris Peursem (Hardinxveld). Beste meisje: Jiska Verspuij (Noordeloos).

G-klasse (6-8 jaar), uitslag en eindklassement: 1. Steff de Bruijn (Oud-Beijerland), 2. Morris v.d. Dussen (Arkel), 3. Lucas van Pelt (Giessenburg). Beste meisje: Isis Versluis (Meerkerk).

Volledige uitslagenlijst en klassementen op: http://www.janvanarckel.nl/wintercompetitie