Vridos jubileert: 'Sociale karakter typerend voor onze vereniging'

GIESSENBURG • Het was 1943, Duitsers speelden de baas in ons land. In het Giessenburgse café bij de Pinkeveersebrug richtten enkele enthousiastelingen een gymvereniging op. De eerste oefeningen hielden ze in het café.

Er was in de oorlogsjaren weinig te doen in de streek. Om de verveling te bestrijden, besloot een groepje mensen in clubverband te gaan gymmen. Al snel kreeg de burgemeester te horen dat het oprichten van verenigingen verboden was, vertelt voorzitter Ben Klieverik. "Maar daar vonden ze iets op: ze sloten zich aan bij de Hardinxveldse gymvereniging OKK, als afdeling Peursum."

Café en tuin

Een gymzaal was er niet. Geen nood: een handige klusser boorde gaten in de vloer van het café, zodat ergens tussen de bar en de deur palen voor rekstokken geplaatst konden worden. "Die gaten moeten nog steeds in de vloer zitten", vertelt Klieverik. "In de zomer oefenden ze ook in de tuin van het café, dat werd beheerd door Toos en Piet Schreuders."

Het volgende onderkomen was ook bijzonder: de maalderij aan de Bovenkerkseweg. "Vandaar zijn ze verhuisd naar de oude openbare school en vervolgens naar de eerste gymzaal van het dorp. Die zaal is in 1968 gebouwd, in de Dorpsstraat tegenover de hervormde kerk. In 1984 zijn we in Neerpolder terechtgekomen, aan de Bogerd." Ook op de huidige plek heeft de vereniging de langste tijd alweer gehad. "Eind 2019 krijgen we een sporthal op het hoofdveld van Peursum, aan de Kerkweg."

Nieuwe hal

De vereniging kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe hal. "Al vanaf 2001 zijn we er met de gemeente over in gesprek. Eerst zou onze huidige hal vergroot worden, maar dat plan ketste af. In 2015 zijn we er weer over begonnen, samen met de voetbalvereniging en de dorpsraad. Momenteel trainen twee van onze volleybalteams in buurdorpen; in Hoornaar en Schelluinen. Ze voelen zich daardoor minder betrokken. Straks kunnen ze in onze nieuwe hal terecht. Ook kunnen we misschien uitbreiden met andere sporten."

De omnisportvereniging biedt ook nu al veel keuze. Er zijn zes afdelingen (gym, badminton, bewegen op muziek, volleybal, judo en sport-in) waarbij de afdeling 'bewegen op muziek' nog eens zeven onderafdelingen heeft: combirobic, breakdance, streetdance, sportfit, bodyfit, freerunning en high intensity intervaloefeningen (HiiT). Ooit waren er ook een afdeling wandelen, basketball en jiu jitsu. Lachend vertelt Klieverik: "De man die de jiu-jitsulessen gaf was te fijn gebouwd. Door sterke boerenzonen werd hij weggedragen. De afdeling heeft maar kort bestaan."

Veel lol

Zelf is Klieverik al sinds 1977 lid van de volleybalclub. "We hebben met elkaar een hele vriendenkring opgebouwd. De oprichter van de volleybal is nu 77 jaar en traint nog altijd met ons mee." Vridos doet zijn naam eer aan: de letters staan voor VRiendschap DOor Sport. "Ik vind het sociale karakter typerend voor onze vereniging."

De voorzitter is enthousiast over het jubileumprogramma. "Op zaterdag 10 februari hebben we een gym-uitvoering. Ook 50-plussers van andere afdelingen geven dan een demonstratie. We hebben tijdens het oefenen al veel lol met elkaar. Voor zaterdag 2 juni hebben we het hele zwembad de Doetse Kom afgehuurd. We hebben een springkussen geregeld en een stormbaan op het water. Verder zijn er een volleybalcompetitie, een zeskamp en creatieve activiteiten. We starten met een ontbijt en sluiten af met een barbecue voor leden vanaf zestien jaar, oud-bestuursleden en ereleden."

Vridos sluit het jubileumjaar af op 2 november, met een grote dorpsquiz. Verder staan er diverse wedstrijden en toernooien op het programma. Voor meer informatie: www.vridos.nl.