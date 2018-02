VC WIK slaat Amsterdamse aanval af

GROOT-AMMERS • De mannenhoofdmacht van VC WIK heeft een aanval van VV Amsterdam op de tweede plaats afgeslagen. De Groot-Ammerse volleyballers wonnen in het hol van de leeuw van met 1-3.

Mede dankzij goede invalbeurten van Boris den Ouden pakte VC WIK de eerste twee sets met 22-25 en 21-25. Set drie was zo ongeveer een kopie: 20-25.

Het bonuspunt was niet voor WIK weggelegd, hoewel het verschil gering was (30-28). Niettemin overheerste het gevoel een puike wedstrijd afgeleverd te hebben.

Dramatisch

De Ammerse vrouwenploeg is er ook in Haarlem niet in geslaagd van de voorlaatste plaats af te komen. De start tegen Spaarnestad was dramatisch. In no time stond VC WIK met 2-0 achter: 25-12 en 25-17. In de derde set liet de ploeg van coach Remco Reitsma zien waartoe het in staat is: 21-25.

Meer dan een schamel punt leverde het niet op, want set 4 was weer voor Spaarnestad (25-21). "Opnieuw beginnen en klaarstomen voor Peelpush thuis", aldus Reitsma.