Nikki Stehouwer naar Hippiade

AMEIDE • Nikke Stehouwer, pensionklant van manege Schakel in Ameide, is met haar paard Giorgio Apache NS in de klasse Z1 vierde geworden op de regionale kampioenschappen in Pijnacker.

Hiermee heeft deze combinatie zich geplaatst voor de Hippiade (NK) in maart in Ermelo. Dat lukte Nikki Stehouwer tot nu toe in alle klassen waarin ze mee deed.