Triade blijft ongeslagen in 2018

NIEUWPOORT • Triade is in 2018 nog ongeslagen. Net als in de thuiswedstrijd werd er zaterdag met een treffer verschil gewonnen van en in Dordrecht (13-14).

De Nieuwpoortse korfballers hadden moeite met scoren, maar de verdediging stond als een huis. Hierdoor kon de opgebouwde kleine voorsprong worden behouden, al werd het in de slotfase nog erg spannend.

Komende zaterdag speelt Triade thuis in De Reiger tegen Stormvogels; aanvang 16:10 uur,