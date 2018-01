Bryant Boogert twaalfde op Nationaal Pupillen Toernooi

HOOGBLOKLAND • Bryant Boogert is zaterdag in zijn leeftijdscategorie twaalfde geworden op het Nationaal Pupillen Toernooi in Groningen.

De 13-jarige schaatser uit Hoogblokland werd dertiende op de 500 meter en twaalfde op de 1000 meter.

Zondag schaatste Bryant de derde shorttrackwedstrijd van de Regiocompetitie West. Met onder meer een PR op de 777 meter wist hij beslag te leggen op de tweede plaats in het eindklassement.

Het was een druk schaatsweekend voor Bryant, met zondagavond nog een langebaanfinalewedstrijd in Breda. Deze wist de Hoogbloklander winnend af te sluiten.