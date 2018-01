VC WIK slaat aanval op tweede plaats af

GROOT-AMMERS • VC WIK heeft een aanval op de tweede plaats afgeslagen door met 3-2 te winnen van Spaarnestad.

De eerste set was een ware thriller: 32-34, ondanks dat de Groot-Ammerse volleyballers de touwtjes in handen hadden gehad. Een zelfde scenario voltrok zick in deel twee: 24-26.

Maar toen vond VC WIK het genoeg geweest. Het tempo werd nog wat opgeschroefd en de thuisclub zette het prachtige duel naar z'n hand: 25-17, 25-22, 15-7.