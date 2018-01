Showtime bij GVM

MEERKERK • Gymvereniging Meerkerk (GVM) bestaat 75 jaar en staat aan de vooravond van het een jubileumjaar.

Zaterdag 3 februari is het showtime, want dan wordt de jubileumuitvoering gegeven. Er zijn in De Linde twee voorstellingen: om 14:00 uur en om 19:30 uur.

Leden hebben gratis toegang. Voor andere belangstellenden bedraagt de toegangsprijs 3,00 euro.