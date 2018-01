Kleine verschillen in Dirk IV-loop

HOORNAAR • Nick van der Poel en Agnes Schippers hebben zaterdag de Physio.Fit Dirk IV-loop gewonnen, de openingswedstrijd van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2018.

De verschillen waren zowel bij de heren als de dames klein in de 10 kilometer in en rond het pittoreske dorpje Hoornaar in de Alblasserwaard. De winnaars finishten in 32.13 en 37.33. Agnes Schipper is oud-winnaar van het overallklassement van het Grote Rivieren Loopcircuit. Zij heeft in deze wedstrijdserie een stevig palmares opgebouwd. Voor Nick van der Poel daarentegen was het zijn eerste overwinning in het circuit. De man uit Bergschenhoek was in 2017 al wel eens tweede in de Physio.Fit Dirk IV-loop.

Sterke lopers

,,Het is een mooi deelnemersveld hier, met veel sterke lopers'', sprak hij na gewonnen eindsprint tegen Rotterdammer Pieter Bakx. ,,Dat kwam ik hier nog eens opzoeken.'' De nummer twee beaamde de woorden van Van der Poel. ,,Dit was echt een mooie wedstrijd'', vond Bakx. ,,Ik had nog nooit in dit circuit gelopen, maar als er meer lopen als deze zijn zal ik hier vaker lopen.''

De twee kenden elkaar van wedstrijden in de Rotterdamse regio. Kop-over-kop trotseerden ze de stevige wind op de polderwegen om het na 10 kilometer uit te vechten in een lange eindspurt. ,,Ik heb een goede sprint'', zei Nick van der Poel. ,,Ik wist dat ik daarop kon vertrouwen.'' Hij won in 32.13, Bakx volgde in 32.24 en vlak daarachter kwam Peter-Jan Hardenbol, voormalig winnaar van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit in 32.30. Ook Maarten van Zetten bleef met 32.42 binnen de halve minuut.

Zwaarbevochten

Opvallend spannend was het in de Physio.Fit Dirk IV-loop ook bij de vrouwen. Agnes Schipper (37.33), Marleen Honkoop (37.52) en Lorraine Bruin (37.56) bleven onder de 38 minuten en Ann Schoot Uiterkamp (38.14) en Marjon de Kok (38.17) deden daar niet veel voor onder.

,,Hartstikke leuk dat er zoveel vrouwen waren'', straalde Schipper na haar zwaarbevochten zege. Ik heb de eerste kilometers veel anderen ingehaald. Dat was wel een beetje een risico, maar ik wist dat we de wind op het eind mee hadden.''

,,Mijn hoofddoel voor dit jaar is het WK Masters in september, maar ik probeer ook het Grote Rivieren Loopcircuit mee te nemen. Deze wedstrijd in Hoornaar vind ik altijd leuk om mee te starten.''

De Dordtse Biesbosch Halve Marathon is op 10 maart de tweede wedstrijd in het circuit. Alle informatie over deze wedstrijden is te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Msen: 1. Nick van der Poel 32.13, 2. Pieter Bakx 32.24, 3. Peter-Jan Hardenbol 32.30.

M35: 1. Cornelis Chatziioannou 33.43, 2. Tom Huijben 33.52, 3. Wouter Papenhoeve 35.24.

M45: 1. Egbert Hooijkaas 34.14, 2. Bernard te Boekhorst 35.32, 3. Erik Klooster 36.20.

M55: 1. Piet Voorwinden 37.32, 2. Amriet Oemraw 38.37, 3. Henk van den Heuvel 40.02.

Vsen: 1. Ann Schoot Uiterkamp 38.14, 2. Marieke Sterk 44.12, 3. Margriet Halbertsma 45.07.

V35: 1. Marleen Honkoop 37.52, 2. Marjon de Kok 38.17, 3. Nay Seddik 42.05.

V45: 1. Agnes Schipper 37.33, 2. Lorraine Bruin 37.56, 3. Janita van der Have 44.03

Winnaars recreanten (5km) en jeugdlopen: Michael van Baal (M5km), Maureen van Solinge (V5km), Wim van der Stelt (jongens 500m), Tula Hermus (meisjes 500m), Luuk Bosveld (jongens 750m), Novi Hermus (meisjes 750m), Freek Bosveld (jongens 1000m), Lieke van de Hoef (meisjes 1000m), Boasz van Hoorne (jeugd 250m)