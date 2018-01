Inschrijven voor bedrijventoernooi VC WIK

GROOT-AMMERS • Het Autofood Bedrijvenvolleybaltoernooi van VC WIK wordt donderdag 15 februari gehouden in sporthal De Reiger.

Deelname van minimaal één vrouw per team is verplicht. Aanmelden kan via e-mail: henniedenboer@vcwik.nl.

Het inschrijfgeld bedraagt 75,00 euro per team.