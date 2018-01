Klipperstars U20 doet zich tekort

GRONINGEN • Klipperstars U20 verloor met 79-58 van nummer 5 Celeritas-Donar, maar had na afloop het katterige gevoel dat er meer te halen was geweest in Groningen.

Bij rust was het verschil nog miniem: 29-26. In het derde kwart lieten de Nieuw-Lekkerlandse basketballers het echter liggen.

Het ontstane verschil kon in het laatste kwart niet meer worden goedgemaakt. Hiervoor speelde Klipperstars simpelweg te onzorgvuldig en scoorde het te moeizaam.