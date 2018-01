MEERKERK/GROOT-AMMERS • Tweededivisionist Volley Meerkerk'95 won zaterdag met 3-1 van het Bergambachtse Thor (29-27, 22-25, 25-23, 25-22).

Gemakkelijk ging dat niet; Thor streed voor elk punt om uit de degradatiezone te komen. Meerkerk hield ondanks een hoge foutenlast echter het hoofd koel en sleepte er op karakter (weer) een overwinning uit.

Zwaar weer

In de 1e divisie B zit VC WIK inmiddels in zwaar weer. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de degradatiedans te ontspringen. In Budel viel er weinig te halen voor de Groot-Ammerse volleybalsters. Ledub was op alle fronten iets slimmer, sterker en beter: 25-18, 25-15, 25-18 en 25-21.

De mannenploeg van VC WIK consolideerde de tweede plek in de 2e divisie C met een 1-3 overwinning op Haaglanden. Hiermee werd revanche genomen voor de thuisnederlaag. Onder aanvoering van Ron van Arkel werd het 25-20, 20-25, 19-25 en 16-25.