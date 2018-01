Henk Boot nieuwe koploper SC De Giessen en Linge

GIESSENBURG • Henk Boot is de nieuwe koploper in de schaakcompetitie van De Giessen en Linge. Boot passeerde dankzij zijn winst op Eddy Korevaar Jaco Vonk, die de laatste weken niet in actie kwam.

Tim Schakel deed in de tijdnoodfase een alles-of-niets-poging tegen Tony Else, maar moest genoegen nemen met remise.