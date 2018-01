Kinderen SV Meerkerk-voorzitter waaien uit naar vier verschillende regioclubs

LEERBROEK • Sjaak Versluis uit Middelkoop rijdt op zaterdag de hele Waard door om zijn vier kinderen te zien spelen. Uiteraard eindigt hij bij SV Meerkerk, waar hij voorzitter is en zijn jongste telg David in de senioren acteert.

De familie Versluis trapte voor het eerst serieus tegen een bal op sportpark 't Hoog. Maar alleen broer David bleef het geelzwart trouw. Zijn oudere zussen Esther, Rebecca en Simone verlieten het nest en verdedigen de kleuren van Lekvogels, HSSC'61 en SV Noordeloos.

Vader Versluis geniet van zijn kroost en hun enthousiasme. "In mijn jeugd gunde ik mij geen tijd om te voetballen. Thuis hadden wij een boerderij en op zaterdag was ik altijd druk met het uitmesten van de stallen. Ik heb wel jarenlang getafeltennist, maar zelf gevoetbald heb ik niet. Als supporter heb ik wel heel veel voetbal gezien. Zoals twee eindrondes van het Nederlands elftal. Jarenlang had ik een seizoenkaart van Ajax, ook toen ze nog in De Meer speelden."

David (22) knikt. "Elke thuiswedstrijd mocht er iemand met pa mee naar de Arena. Ik voetbal vanaf mijn vijfde. Thijs van Klij is mijn teamgenoot vanaf het eerste uur, de rest is al gestopt."

Esther (28) lacht. "David was de eerste voetballer van ons, maar wij volgden rap. Na schoolvoetbal op De Rank in Meerkerk meldden Rebecca en ik ons bij de voetbalclub. Niet veel later werd Simone ook lid. Toen speelden we alle drie in het meisjesteam bij SVM. Dat was heel leuk en bijzonder. Het eerste jaar, onder leiding van het voetbalechtpaar Jan en Tosca Brand, was nog geen succes. Maar we leerden snel. Een seizoen later stonden we mooi in een KNVB-bekerfinale, die we helaas verloren."

Derde helft

Het voetbalvirus was geboren en bleef. "Ik heb een paar jaar paard gereden, maar afgelopen zomer begon het weer te kriebelen. Het mooie aan teamsport is toch met elkaar zijn. Op een training en tijdens, maar ook na een wedstrijd. Ik ben minder prestatief dan mijn zussen, de derde helft is voor mij ook belangrijk. En die is bij HSSC'61 altijd perfect geregeld", knipoogt de 27-jarige Rebecca.

"Simone is de fanatiekste. En ik moet eerlijk zeggen, zij heeft ook de meeste kijk op het spelletje", weet vader Sjaak. "Als we met z'n allen Champions League kijken, dan is Simone vaak sneller met het geven van tactische tips en commentaar dan de verslaggever op televisie."

Grapje

De 25-jarige middenvelder van SV Noordeloos gaat op haar praatstoel zitten. "Bij SV Meerkerk zie ik dat het niet goed gaat. Ze verliezen bijna elke wedstrijd en toch houdt de trainer vast aan de bij aanvang van het seizoen gekozen tactiek. Ik snap niet waarom mijn vader die trainer niet ontslaat..."

Simone glimlacht, maar nuanceert gelijk. "Grapje hoor, ik zie ook wel in dat er veel kwaliteit en ervaring is ingeleverd. Mijn broertje David zouden ze met zijn vechtlust achterin goed kunnen gebruiken, maar juist in de voorhoede komt het elftal kwaliteit tekort", denkt Simone, die binnenkort vertrekt voor vakantie naar Chili en Argentinië. "In de winterstop hoor, ik mis maar twee wedstrijden."

Terug naar SV Meerkerk?

De zussen weten dat er volgend seizoen weer een damesteam op 't Hoog actief zal zijn. "Het is geen halszaak, maar voor de doorstroming van meisjes is het wel belangrijk een seniorenteam te hebben. Nu vertrekken meiden noodgedwongen naar andere clubs, ik zie het aan mijn eigen meiden." Esther, Rebecca en Simone kijken elkaar aan. "Maar ik blijf in Noordeloos, omdat daar het niveau nu eenmaal een stuk hoger ligt. Bovendien sluit ik promotie op termijn niet uit", is Simone duidelijk.

Rebecca twijfelt. "Ik heb het goed naar mijn zin bij HSSC'61, we hebben met het tweede een leuke groep en het heel gezellig met elkaar. De noodzaak om terug te keren is er niet echt, maar misschien denken de ook uit Meerkerk komende speelsters er anders over." De ogen van Esther twinkelen. "Bij Lekvogels komen we vaak speelsters tekort. Ik zou het heel leuk vinden om weer met mijn zussen te voetballen en 's middags naar David te kijken. We gaan het zien."

Theo Sprong