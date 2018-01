Triade neemt afstand van gevarenzone

GROOT-AMMERS • Triade deed zaterdagavond in De Reiger wat het moest doen: winnen van Nikantes. Hiermee werd afstand genomen van de degradatiezone en aangehaakt bij de top-4.

De Nieuwpoortse korfballers startten moeizaam; Nikantes was duidelijk niet naar Groot-Ammers gekomen om over zich heen te laten lopen. De wedstrijd ging aanvankelijk dan ook gelijkop. Pas laat in de eerste helft wist Triade een gaatje te slaan: ruststand 12-8.

Daar waar Triade vaak zwak aan de hervatting begint, was daar ditmaal geen sprake van. De groenwitten voerden de druk op en werden zuiverder in de afronding. Nikantes bleek leeggespeeld, waardoor Triade kon gaan werken aan het doelsaldo. Dat gebeurde met verve, want de thuisclub liep uit naar 22-13.

Achter Furore, Victoria en Stormvogels staat Triade nu vierde in de 3e klasse G. De achterstand op de koplopers bedraagt zes punten, de voorsprong op de hekkensluiters eveneens zes punten.