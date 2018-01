VC WIK neemt tweede plaats over van VVA

GROOT-AMMERS • De mannenhoofdmacht van VC WIK heeft de tweede plaats in de 2e divisie C overgenomen van het Amsterdamse VVA. Het rechtstreekse thuisduel werd zaterdag overtuigend met 4-0 gewonnen door de Groot-Ammerse volleyballers.

Even leek er een kink in de kabel te komen. Boris den Ouden en Remon Korevaar bleken niet op het formulier te staan, zodat zij niet mochten invallen en voortijdig konden gaan douchen. VC WIK liet zich er niet door van de wijs brengen. Met name captain Tim den Hartog speelde een geweldige wedstrijd en ook Niels van Andel liet zich niet onbetuigd, onder meer met een serviceserie vanaf 16-11 naar de winst in de tweede set.

Kortom, WIK heerste op alle fronten. Al waren er in de slotfase van de vierde set nog wel twee wissels nodig om de winst definitief over de streep te trekken: 25-19, 25-11, 25-18 en 25-22.

#volleybal VC WIK speelt tegen VVA Amsterdam en leidt in de eerste set met 16-12. #hetkontakt pic.twitter.com/Vw3X6ujWzX — Rick den Besten (@RickdenBesten) January 13, 2018

