De Bron pakt dubbel in schooldamfinale

OTTOLAND • Op de 29e schooldamfinale van Molenwaard heeft cbs De Bron zaterdag de dubbel weten te pakken.

Bij de pupillen gingen de teams De Bron 1 uit Molenaarsgraaf en School met de Bijbel 1 uit Bleskensgraaf gelijk op. In de eerste ronden wonnen ze al hun wedstrijden en het beloofde een spannende strijd te worden. Maar naarmate de dag vorderde morsten de dammers uit Bleskensgraaf punten en bleef De Bron als enige koploper over. Enkel de dammers van de Groen van Prinstererschool uit Oud-Alblas hadden nog kans om De Bron 1 in te halen, maar dan moesten zij ze in een rechtstreeks duel met grote cijfers verslaan.

Het tegenovergestelde gebeurde, De Bron 1 liet zien de terechte kampioen te zijn en versloeg de Oud-Alblassers met 6-2. Zonder verliespunten eindigde De Bron 1 als eerste en de Groen van Prinstererschool eindigde als tweede. Het feest in Molenaarsgraaf was compleet toen De Bron 2 de dammers uit Bleskensgraaf versloegen en zo de derde plaats wisten te bemachtingen.

Welpen

Bij de welpen ging de strijd tussen De Bron 1 en De Groen van Prinstererschool 1. De gehele dag wisten beide teams hun wedstrijden te winnen en de beslissing moest vallen in de laatste ronde waarin nota bene de teams tegen elkaar moesten spelen. In een zinderende wedstrijd waarin beide partijen kansen hadden op de overwinning wisten uiteindelijk de dammers uit Molenaarsgraaf de overwinning naar zich toe te trekken. De Bron 1 eindigde als eerste en de Groen van Prinstererschool moest genoegen nemen met de tweede plaats.