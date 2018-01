Koos van Hattem zet zinnen op titel

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klos heeft Koos van Hattem zijn zinnen op het kampioenschap gezet.

In een mooie partij wist hij met 13-9 te winnen van Bart Ruisbroek. Koos van Hattem kwam hierdoor in punten gelijk met koploper Ad van Rooij, die zelf niet in actie kwam.

Opvallend was de mooie 11-6 overwinning van Tineke v.d. Begr op Jan Verschoor.