Volley Meerkerk'95 klopt runner-up

MEERKERK • Tweededivisionist Volley Meerkerk'95 heeft zaterdag een verrassend grote overwinning behaald op nummer 2 Somas/Activitia (3-1).

Met twee zieken en een speelster met een jetlag moesten de geelzwarten, die zelf derde staan, flink improviseren. Dat lukte, in een prachtige partij volleybal met veel lange rally's. In de eerste en derde set was het voor Volley Meerkerk met 26-24 overigens een dubbeltje op z'n kant.

Revanche

De Meerkerkse mannenploeg wist met een 3-1 overwinning revanche te nemen op Voltena. Hiervoor moest wel de rug worden gerecht, want in de laatste set kwam het op inzet aan. Onder aanvoering van de servicekanonnen Dick Brakband en Jos van der Stelt werd het: 25-18, 19-25, 25-14 en 25-22.