Tim Schakel en Eddy Korevaar leveren spektakel

GIESSENBURG • In de vijftiende ronde van de schaakcompetitie van SC De Giessen en Linge hebben de nummers 3 en 4 van het klassement, Tim Schakel en Eddy Korevaar, een spektakelstuk opgevoerd.

Korevaar zette Schakel met wit onder grote druk en had de winst voor het grijpen. Op het moment suprême kon hij de beste zetten echter niet vinden. Beide schakers raakten in tijdnood en in de onderhoudende partij koesterde vooral Tim Schakel de uiteindelijke remise.