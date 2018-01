Ottevanger: ‘Goed gevoel bij Zesdaagse Rotterdam’

ROTTERDAM/GROOT-AMMERS • Bas Ottevanger heeft ondanks een zevende plaats in de eindklassering een goed gevoel overgehouden aan de Zesdaagse van Rotterdam. "Zeker omdat de voorbereiding niet ideaal was."

De belofterenner zou in eerste instantie niet starten omdat zijn vaste koppelmaat te oud was om mee te mogen doen, maar hij kreeg via de organisatie twee weken voor de start de Belgische vervanger Maths Heinderson aangewezen. "Ik kende hem alleen van naam en we deden pas tien minuten voor de eerste wedstrijd onze eerste aflossing. Hoe dan ook, de eerste dagen deden we het goed, maar daarna vielen we terug."

En dan ging de renner van het ambitieuze Vlasman Cycling Team maandag ook nog eens onderuit. "Het was een val 'zonder erg', zegt hij op z'n Vlaams. "Dat hoort erbij. Ik zat ook gelijk weer op de fiets en heb er alleen wat stijve spieren aan overgehouden. Aan het eind van het toernooi raken renners vermoeid en worden er fouten gemaakt. Daar werd ik de dupe van. Ik kwam in de mangel te zitten en schoof onderuit." Bas onderstreepte zijn vorm overigens door in de afzonderlijke onderdelen goed voor de dag te komen. "Ik werd onder andere tweede in de scratch."

Hij houdt van evenementen als de Rotterdamse Zesdaagse, waar topsport wordt gekoppeld aan entertainment. "Ik kwam hier als klein jongetje al en was gelijk verkocht. Ik neig sowieso meer naar de baan dan naar de weg en mijn wens is om hier ooit in het hoofdprogramma te rijden. Het niveau ligt zo hoog; niet normaal hoe hard die toppers rijden."

Hij gaat dan ook voor zijn ultieme droom: profwielrenner worden. "Daar doe ik het voor, al moet ik dit jaar ook nog zien te slagen voor mijn VWO-diploma. Ik heb tijdens de Zesdaagse ook nog zitten blokken, al viel dat niet altijd mee. Wat ik na het VWO ga doen? Dat weet ik nog niet: ik heb een brede interesse en zoveel studies lijken me interessant."

Na een UCI klasse 1 wedstrijd op de baan in Gent begin februari gaat het vizier op de weg. "Ik zal veel uren moeten maken om duurvermogen op te bouwen. Met ook mijn schoolexamen erbij wordt het aanpoten, maar dat vind ik niet erg. Ik weet waar ik het voor doe."

Robert van der Hek