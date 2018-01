Jeanne Korevaar kwam, zag en overwon in haar woonplaats Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De wintercompetitie van RC Jan van Arckel past niet in het programma van Jeanne Korevaar. Maar voor de wedstrijd in haar woonplaats Groot-Ammers wilde ze zaterdag wel een uitzondering maken. Jeanne Korevaar kwam, zag en overwon en leidde op het zware parcours van start tot finish.

Uitslag: 1. Jeanne Korevaar (Groot-Ammers, 2. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem), 3. Dieke van Wilgen (Arkel).

Klassement: 1. Noa Stolk (Nieuwendijk), 2. Dieke van Wilgen, 3. Riikka Vreeswijk-Kelja.

Op het grasland tussen de haven en de Voorstraat was voor de zevende wintercompetitiewedstrijd een ogenschijnlijk snel parcours uitgezet. De regen zorgde echter voor lange modderige stroken, waardoor het voor de renners loodzwaar was.

In de A-klasse gaf Max de Jong een pure demonstratie van macht. Hij voerde het tempo op en duldde niemand in zijn buurt. Bart van den Berg kwam langzaam maar zeker naar voren en werd 'the best of the rest'.

A-klasse: 1. Max de Jong (Giessenburg), 2. Bart v.d. Berg (Wijngaarden), 3. Ando Overbeek (Schoonhoven).

Klassement: 1. Max de Jong, 2. Bart v.d. Berg, 3. Tijmen Pesselse (Giessenburg).

Voor Erik van Zanten duurde de koers in de B-klasse een ronde te lang. Hij moest capituleren voor Leon Slingerland.

B-klasse: 1. Leon Slingerland (Schoonhoven), 2. Erik van Zanten (Hardinxveld), 3. André Baas (Alblasserdam)

Klassement: 1. Koen van Wijngaarden (Giessenburg), 2. Leon Slingerland, 3. Erik van Zanten.



D-klasse (13-14 jaar): 1. Christiaan van Rees (Groot-Ammers), 2. Jens Bassa (Noordeloos), 3. Levi Terlouw (Hoogblokland). Fenna Hoegee (Giessen) beste meisje.

Klassement: 1. Levi Terlouw, 2. Jens Bassa, 3. Jelmer Bos (Giessenburg).



E-klasse (11-12 jaar): 1. Joas Houweling (Gorinchem), 2. Feiko v.d. Dussen (Arkel), 3. Evan Terlouw (Hoogblokland). Elena Poppelaars (Sleeuwijk) beste meisje.

Klassement: 1. Joas Houweling, 2. Victor-Hugo Brenders (Dongen), 3. Stijn van Wingerden (Hardinxveld).



F-klasse (9-10 jaar): 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Joris Peursem (Hardinxveld), 3. Maurice Verhoeven (Kaatsheuvel). Michelle Druif (Zoetermeer) beste meisje.

Klassement: 1. Rick Versloot, 2. Daan Hartog (Giessenburg), 3. Joris Peursem.



G-klasse (6-8 jaar): 1. Steff de Bruin (Oud-Beijerland), 2. Morris v.d. Dussen (Arkel), 3. Eh kaw ku Tun (Arkel). Isis Versluis (Meerkerk) beste meisje.

Klassement: 1. Steff de Bruin, 2. Morris v.d. Dussen, 3. Lucas van Pelt (Giessenburg).

Volgende wedstrijd: zaterdag 20 januari bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

www.janvanarckel.nl/wintercompetitie