Pikstart AVVA in 2018

AMEIDE • De mannenhoofdmacht van AVVA is 2018 goed begonnen. Tegen concurrent Voleco werd een 0-1 achterstand (22-25) in sets omgebogen in een 3-1 overwinning.

Vanaf de tweede set deelden de Termeise volleyballers de lakens uit. Passer-loper Joshua Blokland zweepte zijn teamgenoten op en de van een blessure teruggekeerde Paul Oevermans bewees aanvallend zijn waarde.

Vooral in de derde set was AVVA niet te stuiten: 25-17, 25-9 en 25-23.