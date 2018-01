Kroonschijf Denk en Zet blijft winnen

BRANDWIJK • De dammers van Kroonschijf Denk en Zet blijven in het nieuwe jaar doen wat ze de laatste maanden van het nieuwe jaar ook al deden: winnen. Zaterdag versloegen zij, met twee invallers in hun gelederen, in Rotterdam Constant Charlois met maar liefst 15-5.

De teamzege kwam tot stand door overwinningen van Cor Westerveld, Wim Kalis, Eef Stam, Peter Hartog, Arie van Genderen en Peter de Hek. Harm Jan van Rees, Marijke Koers en Ad de Hek damden zich naar remise. Kees Brandwijk liet beide punten in Rotterdam achter.