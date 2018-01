Martin Aantjes winterkampioen De Lukkie Klos

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klos is Martin Aantjes winterkampioen geworden. Aantjes won in de laatste speelronde voor de jaarwisseling met 14-9 van Jan Verschoor.

Zijn voornaamste concurrent Koos van Hattem kwam tegen broer Jan van Hattem niet verder dan een 8-7 zege.

Ondanks een 13-12 nederlaag tegen de uitstekend spelende Hans de Wit handhaafde Ad Visser zich op de derde plek.