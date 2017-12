Veel remises bij SC Giessen en Linge

GIESSENBURG • In de veertiende schaakronde van SC De Giessen kwam alleen Bert van Hees tot winst. Alle andere partijen eindigden in remise.

De meeste puntendelingen kwamen overigens niet zonder slag of stoot tot stand. Zo werd de kraker Tim Schakel-Henk Boot tot op het bot uitgevochten. Schakel slaagde er niet in het opgebouwde voordeel vast te houden en moest uiteindelijk alle zeilen bijzetten om de partij niet uit handen te geven. Dat lukte, al was het allesbehalve eenvoudig om de remisehaven te bereiken.

Hans Karelse en Eddy Korevaar vochten eveneens een interessant duel uit. Korevaar probeerde met zijn loperpaar gaten te schieten in de stelling van Karelse, maar kwam aan het einde van de avond tot de conclusie dat er geen muziek meer in zat. Er zat niets anders op dan om het punt te delen.