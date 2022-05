Wie wint de Giro 2022?

De Ronde van Italië, oftewel de Giro, is vrijdag van start gegaan. De Giro is een van de drie Grote Rondes, naast de Tour de France en de Vuelta (ronde van Spanje) is het één van de meest prestigieuze wielerwedstrijden ter wereld.

Deze editie van de Giro d’Italia heeft alles in petto om een spannende wielerrace te garanderen. Er staan maar liefst zeven sprintetappes, zes overgangsetappes, zes bergritten en twee (korte) tijdritten op het schema. De start gebeurt op 6 mei in Boedapest, Hongarije en eindigt op 29 mei in Verona.

Het absolute hoogtepunt ligt in de derde week van de Giro, als er drie zware bergritten kort na elkaar volgen. Het belooft dan ook een zware editie te worden, met diverse kansen voor verschillende type renners.

Opmerkelijk: op 19 mei keert de Giro voor het eerst sinds het overlijden van Wouter Weylandt terug naar de Passo del Bocco. Dit zal ongetwijfeld een emotioneel moment worden voor de wielersport wereld.

Wie pakt de roze trui?

Op papier is er geen uitgesproken favoriet voor de opvolger van Egan Bernal, de Colombiaanse winnaar van vorig jaar.

Deze namen pikken we er wel uit:

· Simon Yates, het Britse talent dat eind 2018 de Vuelta won.

· Miguel Ángel López, de Colombiaan die tweede werd in vorig jaar en dit jaar de Ronde van Turkije won.

· Tom Dumoulin, de Nederlandse wielrenner die tweede werd in 2017. Hij keert terug naar de Giro na twee jaar afwezigheid.

Volgens bookmakersnederland.online is Richard Carapaz, de absolute favoriet bij tal van wedkantoren. De Ecuadoriaan heeft al heel wat op zijn palmares: winnaar van de Giro 2019, een podiumplaats op de Vuelta a España in 2020 en een tweede plaats in de Tour de France van 2019.

Titelverdediger Bernal is er deze editie niet bij. Bernal fietste tijdens een training tegen een stilstaande bus aan. Daar liep hij verschillende breuken op waardoor hij dit jaar nog niet aan de start kan verschijnen. Een groot gemis voor de Giro 2022.

Wie zijn de kanshebbers bij de vrouwen?

Voor de vrouwen is Nederlandse Anna van der Breggen dé grote favoriete voor de “Giro Rosa”. Zij heeft alle troefkaarten in handen: ze is klimster, tijdrijder en heeft een sterk team achter zich. Van der Breggen heeft al eens de Giro gewonnen in 2015, 2017, 2020 en 2021.

Verder zijn er veel kansen voor de Nederlandse meiden. Marianne Vos en Annemiek van Vleuten zijn twee sterke wielrenners, net als Amanda Spratt.

De Giro 2022 belooft een spannende editie te worden voor de mannen én de vrouwen! Wie rijdt er met de roze trui naar huis? We gaan het zien!