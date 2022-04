Nieuwe wethouders Vijfheerenlanden zijn bekend: vijf nieuwe namen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden krijgt een volledig nieuw college. Nadat al bekend was dat VHL Lokaal, CDA, SGP en PvdA met elkaar gingen proberen om een coalitie te vormen, lijkt het erop dat men hier ook daadwerkelijk uit gaat komen. Als alles volgens plan verloopt, wordt het nieuwe college op 9 mei geïnstalleerd, net als het coalitieakkoord. Opvallend is dat geen enkele van de huidige wethouders terugkeert.

VHL Lokaal levert twee wethouders met Teus Meijdam en John van der Velden. Zij krijgen respectievelijk de portefeuilles wonen, ruimtelijke ontwikkeling, openbare ruimte en afvalinzameling, dienstverlening, energie en ICT.

Nieuw gezicht

Het CDA wordt vertegenwoordigd in het college door Kees Bel. Hij wordt verantwoordelijk voor sociaal beleid, jeugd, onderwijs en sport. Ton van Maanen (SGP) wordt de wethouder van Financiën, Grondzaken, Gemeentelijke eigendommen en Economie. Van Maanen is een nieuw gezicht in Vijfheerenlanden. Hij is een ervaren bestuurder die eerder werkzaam was als wethouder in de gemeente West Betuwe.

Joop van Montfoort neemt namens de PvdA zitting in het college. Zijn portefeuille bestaat uit personeel, verkeer, kernenbeleid, integratie, werk en inkomen.

Eén minder

Het komende college krijgt vijf wethouders in plaats van zes. Men achtte het na de vorige verkiezingen noodzakelijk om één wethouder extra aan te stellen, aangezien de gemeentes Leerdam, Vianen en Zederik net waren gefuseerd tot één gemeente.

De geplande aanstelling van deze vijf nieuwe namen, betekent dat er afscheid wordt genomen van alle huidige wethouders, namelijk: Marcel Verweij en Maks van Middelkoop (CDA), Tirtsa Kamstra (ChistenUnie), Christa Hendriksen (D66), Huib Zevenhuizen (VVD) en Cees Taal (PvdA). Verweij en Kamstra blijven wel actief als gemeenteraadslid.