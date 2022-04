TalaNi haalt uit

NIEUWPOORT • TaLani wist afgetekend met 5-0 te winnen van Reflex uit Lisse.

De volgende wedstrijd tegen NTTC is nu cruciaal en heeft de koppositie als inzet. De Nieuwpoortse tafeltennissers moeten ruim winnen om de kansen in eigen hand te houden. Zo niet, dan is de tweede plaats het maximaal haalbare.