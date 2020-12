Everon Pisas verlengt met twee jaar bij Unitas

GORINCHEM • Everon Pisas verlengt zijn verblijf bij zondagderdedivisionist Unitas met twee jaar.

De snelle buitenspeler is momenteel aan zijn eerste seizoen op Molenvliet bezig. Voor de corona-onderbreking kwam Unitas tot zes wedstrijden en acht punten, waarmee het in het debuutjaar in derde divisie zevende staat.

“Unitas heeft een fantastische groep met veel kwaliteit. Daar kunnen we nog veel mee bereiken”, verwacht Pisas, die eerder uitkwam voor onder meer FC Dordrecht en IFC.