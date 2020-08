Duel Groot-Ammers 3 en SV Meerkerk 2 gestaakt na coronabesmetting, beide kantines gesloten

MEERKERK • Het bekerduel tussen VV Groot-Ammers 3 en SV Meerkerk 2 is in de rust gestaakt, nadat een speler van Groot-Ammers een positieve uitslag terugkreeg van zijn coronatest.

De speler kreeg het bericht in de rust. Als gevolg werden alle andere wedstrijden op het complex gestaakt. Ook de kantine ging dicht.

Op het complex van Groot-Ammers werd de kantine eveneens gesloten.

SV Meerkerk heeft inmiddels contact gehad met de GGD. Er zou geen reden tot grote zorg zijn. Volgens de GGD is voor een besmetting een contactperiode van 15 minuten nodig. De speler zou zich niet in de kantine hebben bevonden.







Voorzitter van SV Meerkerk, Sjaak Versluis, noemt het een 'domme actie', maar is blij dat er geen aanleiding is tot ingrijpende maatregelen. De club mag in principe haar deuren weer openen.

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft ook gereageerd en is bepaald niet te spreken over het voorval:





Schandalige actie. Als je op je testuitslag wacht, blijf je binnen. Je gaat zeker niet voetballen en teamgenoten en tegenstanders in gevaar brengen. @sv_meerkerk heeft goed gehandeld door direct alles stil te leggen. https://t.co/xlwplndqVC — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) August 29, 2020



Voorzitter Frits van Drenth van vv Groot-Ammers heeft aangegeven eventuele sancties intern te zullen bespreken.