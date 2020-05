Lichte stijging corona-ziekenhuisopnames in Alblasserdam en Molenlanden

REGIO • De coronastatistieken zijn in de gemeente Alblasserdam, Molenlanden en Papendrecht de laatste dagen nauwelijks aan verandering onderhevig. Sinds zondag is er één ziekenhuisopname bijgekomen in zowel Alblasserdam als Molenlanden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de GGD Zuid-Holland Zuid, die woensdagmiddag bekend zijn gemaakt.

In Papendrecht steeg het aantal coronabesmettingen van 56 naar 57.

Het actuele overzicht ziet er als volgt uit

Molenlanden: 104 positieve testen - 22 opgenomen in ziekenhuis (of geweest) - 9 overleden

Alblasserdam: 38 - 10 - 3

Papendrecht: 57 - 9 - 7

Gorinchem: 142 - 20 - 14

Hardinxveld-Giessendam: 34 - 3 - 2

Sliedrecht: 52 - 10 - 5

