Burgemeesters schrikken van drukte en waarschuwen: 'We zijn er nog niet, blijft zoveel mogelijk thuis'

REGIO • Het was zaterdag te druk in stadscentra, op straat, in de bouwmarkt en in winkelcentra. Dat constateerden diverse burgemeesters uit de regio. Met Koningsdag op komst waarschuwen ze heel nadrukkelijk: 'Blijf nog steeds zoveel mogelijk thuis'.

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, ging zelf poolshoogte nemen: 'Met name in de winkelcentra en stadscentra van Dordrecht en Gorinchem krijg ik de indruk dat mensen denken dat alles weer kan. Het dringende advies blijft nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis! We zijn er nog niet!'

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam, pikte zijn signaal op: 'Als er nu gemakzucht in sluipt, duurt het langer voordat we kunnen genieten van alles wat we in februari nog gewoon en normaal vonden'.

Ook Vijfheerenlanden-burgemeester Sjors Fröhlich stelde vast: 'Het was vandaag te druk'.

Angst voor tweede golf

In RTL Nieuws wordt zaterdagavond een uniek inkijkje gegeven op de IC van het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis. Kolff: 'Onder de artsen en verpleegkundigen bestaat angst voor een tweede Corona-golf. Mensen, laten we samen zorgen dat hun angst geen waarheid wordt!'