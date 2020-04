Begeleiders van patiënten mogen Beatrixziekenhuis niet meer in

GORINCHEM/REGIO • Begeleiders van patiënten mogen niet meer mee het Beatrixziekenhuis in Gorinchem in.

'We hebben deze keuze gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De arts bepaalt of het noodzakelijk is dat een begeleider meekomt met een patiënt. Wanneer de arts dit noodzakelijk vindt, wordt de patiënt hier van tevoren over gebeld. Als de patiënt niet is gebeld, dan mag de begeleider niet mee het ziekenhuis in. Het is de bedoeling dat de begeleider buiten het ziekenhuis op de patiënt wacht', meldt het ziekenhuis op haar website.